Проживавшего в Таллиннском зоопарке льва Джонни пришлось усыпить

"Со скорбью сообщаем, что от нас ушел в иной мир Юна — самец азиатского льва. Второе его имя — уменьшительно-ласкательное — было Джонни. Он был преклонного возраста, и в 2020 году во время медосмотра у него была выявлена почечная недостаточность. Это — частая проблема среди пожилых кошачьих. В январе этого года состояние Юны заметно ухудшилось, и ветеринары уже не давали надежды на выздоровление. Чтобы животное не мучилось от болей и не страдало, в среду, 13 января, его усыпили. Обычно самцы азиатского льва живут примерно 16 лет. Джонни ушел в возрасте 17 лет и 21 день", — написано на странице зоопарка в Facebook.

https://www.facebook.com/tallinnskijzoopark/posts/201236325044804