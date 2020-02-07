Провозгласит ли президент Закон о пенсионной реформе? Узнаем сегодня

О своем решении Керсти Кальюлайд сообщит сегодня в 15 часов на пресс-конференции в Кадриорге. Она сделает также заявление в связи с этим законом.

Напомним, что принятие закона в Рийгикогу правительство связано с вотумом доверия, что позволило избежать обсуждения многочисленных возможных поправок.

Закон изменяет правовое регулирование пенсионных накоплений, действовавшее на протяжении 17 лет.

Закон вступит в силу в случае провозглашения его президентом. Глава государства может отклонить закон и направить его вместе со своими замечаниями назад в Рийгикогу.