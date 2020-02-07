Провозгласит ли президент Закон о пенсионной реформе? Узнаем сегодня

Президент Эстонии примет решение по поводу провозглашения принятого парламентом Закона о пенсионной реформе сегодня, в пятницу, сообщили Delfi из канцелярии главы государства.
О своем решении Керсти Кальюлайд сообщит сегодня в 15 часов на пресс-конференции в Кадриорге. Она сделает также заявление в связи с этим законом.
Напомним, что принятие закона в Рийгикогу правительство связано с вотумом доверия, что позволило избежать обсуждения многочисленных возможных поправок.
Закон изменяет правовое регулирование пенсионных накоплений, действовавшее на протяжении 17 лет.
Закон вступит в силу в случае провозглашения его президентом. Глава государства может отклонить закон и направить его вместе со своими замечаниями назад в Рийгикогу.
Семью евреев высадили из самолета. Причина шокирует
Россияне, проживающие в Китае, открыли правду о коронавирусе
О вирусах. Уже не до шуток
Доктор Мясников рассказал, кто умирает от коронавируса