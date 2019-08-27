Проводы лета: таллиннцев приглашают отметить Ночь древних огней на пляже Какумяэ

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сообщил, что Ночь древних огней — одна из приятных традиций, и управа решила в это раз поддержать мероприятие местных жителей на пляже Какумяэ. ”Управа Хааберсти советует в этот последний летний вечер прийти на пляж Какумяэ, чтобы вместе проводить лето”, — сказал старейшина.

Совместно с народным обществом Какумяэ и добровольцами на пляже зажгут один большой и несколько маленьких огней. Под звуки гармони можно будет пропеть народные мотивы и посмотреть на игру огня. ”Для того, чтобы вечер был не только приятным, но и комфортным, советуем взять с собой теплый флис, подушку для сиденья или складной стул”,- добавил Ханимяги.

На пляж Какумяэ рекомендуется прийти пешком, приехать на велосипеде или на общественном транспорте. Ближайшая остановка ”Ряйме” (автобусы 21B, 41, 41B) или "Сооранна теэ" (автобусы 21B, 41, 41B).

Мероприятие бесплатное!