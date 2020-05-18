Проводимая Эстонией конференция соберет рекордное число участников из 129 стран

В конференции будут участвовать представители всех континентов. За пределами Эстонии больше всего участников из Украины, Японии, Бразилии и Грузии.

По словам директора по развитию Академии э-государства Ханнеса Астока, в нынешнем году конференция по числу участвующих в ней стран и участников превышает предыдущие конференции. ”На веб-конференции не существует ограничений по количеству участников, таким образом, мы можем предложить возможность участвовать в конференции значительно большему числу людей. Можно сказать, что участие примет весь мир”, — отметил он.

”Ограничения на передвижение между странами позволяют доказать заинтересованным в э-государстве людям по всему миру, что благодаря электронным услугам и интернету возможно все, в том числе и проведение конференций. Конференция будет способствовать закреплению позиции Эстонии как ведущего э-государства и развитию перехода на цифровые технологии в мире”, — добавил Асток.

На конференции выступят 52 представителя и разработчика э-государства из 20 стран. Конференцию откроет президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Главными спикерами будут уполномоченный Африканского союза по вопросам инфраструктуры и энергетики Амани Абу-Зеид, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, эксперт по технологическим тенденциям и инновации предприятий Дэвид Роуэн, бывший ИТ-руководитель правительства Канады и создатель публичного облака государственных ИТ-систем Алекс Бенай, вице-канцлер по вопросам ИТ министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут.

Темы нынешней конференции сосредоточены на стоящих сейчас перед правительствами проблемных вопросах о том, как помочь своим гражданам организовать свою жизнь и бизнес в веб-среде. Конференция завершится интерактивными дискуссиями в режиме реального времени, за которыми можно будет следить в любом часовом поясе.

Конференция по э-управлению — это ежегодное ориентированное на международное сотрудничество в области цифрового развития мероприятие, которое организует Академия э-государства (eGA) при сотрудничестве с Министерством иностранных дел Эстонии начиная с 2015 года. Проведение нынешней конференции поддерживают министерство иностранных дел, программа U-LEAD with Europe, министерство экономики и коммуникаций и администрацией города Таллинн.