Проверьте свои кошельки! В обращении находятся редкие монеты и купюры, за которые можно выручить сотни евро

Одна из самых редких финских евромонет была отчеканена в 2006 году. Ценность ей придает изображение карты Европейского Союза, на которую случайно попала и Норвегия, хотя на самом деле она не является членом ЕС. За эту монету номиналом в 2 евро сейчас можно получить 50 евро. Ранее коллекционеры давали за нее и вовсе 100 евро.

Высоко ценится также памятная монета 2004 года номиналом в 2 евро. На ней изображена стилизованная колонна, из которой растут стебли, символизирующие расширение ЕС. Возле колонны имеется надпись "EU", в верхней части монеты указан год — 2004. Изображение окружают 12 звезд и значение года. Стоимость такой монеты может составлять до 20 евро.

Еще более высокую ценность имеют некоторые 50-евровые купюры. На лицевой стороне и у правого края данных денежных знаках находится голограмма с номером. Самые редкие номера: H007 и H005. Кроме номера, на обратной стороне банкноты должна иметься буква L, указывающая на то, что это финские деньги. ”Сейчас найти их нелегко. Однако известно несколько случаев, когда человек обнаружил у себя такую купюру и продал. Их с стоимость доходит до сотен евро”, — сказал глава финского союза нумизматов Эркки Ляхдеранта.

Самой редкой является купюра с номером H005. Ее можно продать за 700-800 евро. Купюра с номером H007 стоит в районе 400 евро. Ляхдеранта говорит, что ценность этих купюр со временем может вырасти.