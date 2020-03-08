08.03.2020, 21:44

Проверьте почтовый ящик! Вам должно прийти письмо от Департамента здоровья

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EST
Проверьте почтовый ящик! Вам должно прийти письмо от Департамента здоровья
pixabay.com

Департамент здоровья разослал сегодня около 900 000 писем, в которых информирует людей об особенностях распространения и предохранения от нового китайского коронавируса.

В воскресенье многие жители страны были, наверное, удивлены, когда обнаружили в своих электронных почтовых ящиках письма из Департамента здоровья.

В письме говорится о симптомах болезни и даются рекомендации, как действовать в случае появления признаков коронавируса. Текст переведен на русский и английский языки.

При рассылке за основу была взята база данных сайта eesti.ee, где люди дали согласие на подобные извещения.

Система отправляет примерно 50 000 писем в час. Поэтому те, кто еще не получил письма, вскоре его получат.

Напомним: если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

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Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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