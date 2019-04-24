Проверка артериального давления молодежи выявила повышенное давление у 5,6% учащихся

По словам члена правления SA Tallinna Koolitervishoid Валентины Хазинской, о проблемах с артериальным давлением некоторых молодых людей уже было известно и они уже раньше получили рекомендации от семейных врачей. Другим учащимся школьные медсестры разъяснили возможные факторы риска, которые могут повлиять на артериальное давление.

”Этих молодых людей нужно и далее наблюдать, и тогда школьная медсестра решит — достаточно ли консультации или же, если и дальнейшие проверки покажут высокие показатели давления, то ученика направят на консультацию уже к семейному врачу”, — пояснила Хазинская.

Таллиннские школьные медсестры провели первые замеры артериального давления 1-4 апреля и у 180 учащихся было выявлено повышенное давление. 8-18 апреля прошли повторные измерения, которые показали давление выше нормы у 64% тех, у кого оно было повышено во время первого этапа измерений.

По словам Валентины Хазинской, в следующем году планируется провести измерения еще до месяца сердца, чтобы увидеть как повлияет на результаты замеры в более спокойное время, когда нервирующие экзамены и окончание школы не так близко. ”Во-вторых, из-за подготовки к экзаменам трудно организовать повторные измерения, и часть из учеников так и не прошла их, хотя повышенное давление у них было выявлено еще на первом этапе и контрольное измерение в их случае было бы очень важным”, — добавила Хазинская.