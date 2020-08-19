19.08.2020, 07:20

Проведенное при участии эстонского ученого исследование показало, что в будущем на Земле будут идти дожди из раскаленного металла

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Проведенное при участии эстонского ученого исследование показало, что в будущем на Земле будут идти дожди из раскаленного металла
M. Kornmesser

Старший научный сотрудник Тартуской обсерватории Михкель Паюсалу и его коллеги из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что облака на лавовых планетах, вероятно, состоят из металла и вместо дождя или снега из них может идти расплавленный металл.

К настоящему моменту обнаружено более 4000 экзопланет, часть из которых являются лавовыми планетами, расположенными очень близко к родительской звезде, в свзязи с чем температура их поверхностти может достигать нескольких тысяч градусов.

Отмечается, что в будущем (через миллиарды лет) наша Земля, вероятно, также будет покрыта лавовыми океанами и из облаков будут идти не обычные осадки, а расплавленный металл.

Статья была опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

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