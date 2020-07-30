Проведение соревнований в Пирита изменит маршруты ряда автобусов

В связи с проводимыми в среду, 12 августа, на ул. Пирита памятными соревнованиями в честь велосипедиста Лаури Ауса, с 11.00 до 20.30 там будет изменено дорожное движение.

Автобусы маршрутов 1A, 6, 8, 34A и 38 не будут делать остановку ”Румму” по направлению из города.

Автобусы маршрутов 1A, 6 и 8 будут делать временную остановку ”Пирита” на ул. Меривялья по направлению из города сразу после перекрестка с ул. Клоостриметса.

Автобусы маршрутов 34A и 38 будут делать временную остановку ”Пирита” в направлении из города после перекрестка ул. Меривялья на ул. Клоостриместа.