Проведение соревнований в Пирита изменит маршруты ряда автобусов
12 августа временно меняются маршруты таллиннских автобусов, следующих по линиям 1A, 6, 8, 34A и 38.
12 августа временно меняются маршруты таллиннских автобусов, следующих по линиям 1A, 6, 8, 34A и 38.
В связи с проводимыми в среду, 12 августа, на ул. Пирита памятными соревнованиями в честь велосипедиста Лаури Ауса, с 11.00 до 20.30 там будет изменено дорожное движение.
Автобусы маршрутов 1A, 6, 8, 34A и 38 не будут делать остановку ”Румму” по направлению из города.
Автобусы маршрутов 1A, 6 и 8 будут делать временную остановку ”Пирита” на ул. Меривялья по направлению из города сразу после перекрестка с ул. Клоостриметса.
Автобусы маршрутов 34A и 38 будут делать временную остановку ”Пирита” в направлении из города после перекрестка ул. Меривялья на ул. Клоостриместа.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Суворкин раскрыл новые подробности смерти телеведущей Норкиной
О чем говорил друг с женой Норкина за несколько дней до её смерти
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове