ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ: О чем именно говорили Кальюлайд и Путин?

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ряд актуальных международных вопросов.

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В.Путин: Уважаемая госпожа Президент! Уважаемые коллеги!

Рады вас приветствовать в Московском Кремле.

Мы давно не виделись. По‑моему, десять лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где‑то за границей мы с Вами мельком виделись.

Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями — это ненормальная ситуация.

Как результат: у нас в предыдущие годы товарооборот упал более чем на 50 процентов. Правда, за прошлый год он немного скорректировался — плюс 17 процентов.

У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря: здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, и вопросы, связанные с транспортом, транзитом.

В общем, вопросов много, конечно.

Мы рады Вас видеть в Москве. Добро пожаловать!

К.Кальюлайд (как переведено): Благодарю Вас за возможность появиться сегодня здесь.

Мы действительно договорились некоторое время назад о том, чтобы мы могли поговорить, хотя бы потому, что с соседями надо разговаривать даже в случае, если у нас есть определённые разногласия.

Вы правы, у нас есть важные торговые отношения. Экономика имеет возможность приспосабливаться к решению политиков, поэтому есть возможность направлять её в позитивное русло.