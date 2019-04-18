18.04.2019, 16:01

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ: О чем именно говорили Кальюлайд и Путин?

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rus.delfi.ee
EST 6
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir PutinigaFoto: Tiit Blaat

Владимир Путин принял в Кремле Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Лидер Эстонии прибыла в Москву с рабочим визитом. На сайте Кремля приведен протокол встречи.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ряд актуальных международных вопросов.

* * *

В.Путин: Уважаемая госпожа Президент! Уважаемые коллеги!

Рады вас приветствовать в Московском Кремле.

Мы давно не виделись. По‑моему, десять лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где‑то за границей мы с Вами мельком виделись.

Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями — это ненормальная ситуация.

Как результат: у нас в предыдущие годы товарооборот упал более чем на 50 процентов. Правда, за прошлый год он немного скорректировался — плюс 17 процентов.

У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря: здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, и вопросы, связанные с транспортом, транзитом.

В общем, вопросов много, конечно.

Мы рады Вас видеть в Москве. Добро пожаловать!

К.Кальюлайд (как переведено): Благодарю Вас за возможность появиться сегодня здесь.

Мы действительно договорились некоторое время назад о том, чтобы мы могли поговорить, хотя бы потому, что с соседями надо разговаривать даже в случае, если у нас есть определённые разногласия.

Вы правы, у нас есть важные торговые отношения. Экономика имеет возможность приспосабливаться к решению политиков, поэтому есть возможность направлять её в позитивное русло.

Время обновить программу сотрудничества между Европейским союзом и Россией, которое финансируется обеими сторонами. Так что время для встречи самое что ни на есть подходящее.

Эстония является кандидатом в постоянные члены Совета Безопасности ООН. Мы стали в мультилатеральных организациях важным и конструктивным партнёром. Поэтому я думаю, что нам будет интересно обсудить и глобальные геополитические вопросы.

И будучи соседями, мы отвечаем также за окружающую среду того региона, где располагаются наши государства. И хорошим примером сотрудничества являются вопросы Чудского озера, всё, что связано с приграничными регионами.

Но, как мы оба знаем, мы будем обсуждать и более сложные вопросы, когда наши друзья журналисты покинут зал.

И в заключение хотела бы напомнить, что сегодня мы открыли после реконструкции здание посольства Эстонии в Москве. Оно является первым посольством нашей страны, и поэтому для нас это очень большое событие.

Ещё раз благодарю за эту возможность и за это событие.

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