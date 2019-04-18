ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ: О чем именно говорили Кальюлайд и Путин?

Владимир Путин принял в Кремле Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Лидер Эстонии прибыла в Москву с рабочим визитом. На сайте Кремля приведен протокол встречи.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ряд актуальных международных вопросов.
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В.Путин: Уважаемая госпожа Президент! Уважаемые коллеги!
Рады вас приветствовать в Московском Кремле.
Мы давно не виделись. По‑моему, десять лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где‑то за границей мы с Вами мельком виделись.
Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями — это ненормальная ситуация.
Как результат: у нас в предыдущие годы товарооборот упал более чем на 50 процентов. Правда, за прошлый год он немного скорректировался — плюс 17 процентов.
У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря: здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, и вопросы, связанные с транспортом, транзитом.
В общем, вопросов много, конечно.
Мы рады Вас видеть в Москве. Добро пожаловать!
К.Кальюлайд (как переведено): Благодарю Вас за возможность появиться сегодня здесь.
Мы действительно договорились некоторое время назад о том, чтобы мы могли поговорить, хотя бы потому, что с соседями надо разговаривать даже в случае, если у нас есть определённые разногласия.
Вы правы, у нас есть важные торговые отношения. Экономика имеет возможность приспосабливаться к решению политиков, поэтому есть возможность направлять её в позитивное русло.
Время обновить программу сотрудничества между Европейским союзом и Россией, которое финансируется обеими сторонами. Так что время для встречи самое что ни на есть подходящее.
Эстония является кандидатом в постоянные члены Совета Безопасности ООН. Мы стали в мультилатеральных организациях важным и конструктивным партнёром. Поэтому я думаю, что нам будет интересно обсудить и глобальные геополитические вопросы.
И будучи соседями, мы отвечаем также за окружающую среду того региона, где располагаются наши государства. И хорошим примером сотрудничества являются вопросы Чудского озера, всё, что связано с приграничными регионами.
Но, как мы оба знаем, мы будем обсуждать и более сложные вопросы, когда наши друзья журналисты покинут зал.
И в заключение хотела бы напомнить, что сегодня мы открыли после реконструкции здание посольства Эстонии в Москве. Оно является первым посольством нашей страны, и поэтому для нас это очень большое событие.
Ещё раз благодарю за эту возможность и за это событие.
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