Противоречивая реклама Tele2 разожгла страсти: на грани допустимого или гениально?
Телереклама новой услуги (Piiramatu Pilv) телекоммуникационной компании Tele2 вызвала среди читателей Ärileht недовольство.
Телереклама новой услуги (Piiramatu Pilv) телекоммуникационной компании Tele2 вызвала среди читателей Ärileht недовольство.
В рекламе мальчик, беспомощно повисший на ветке дерева, зовет на помощь маму, которая, вместо того, чтобы поспешить на помощь, бросается в комнату за телефоном, чтобы запечатлеть ситуацию.
"Это же ненормально бросать своего беспомощного ребенка в такой ситуации", — пишет один недовольный читатель.
Второй добавляет, что такая реклама только усиливает уже появившуюся тенденцию, когда люди, ставшие свидетелями ДТП, вместо того, чтобы помочь пострадавшим, первым делом начинают снимать происходящее.
Преподаватель Балтийского института кино, медиа, искусств и коммуникации Таллиннского университета Тийна Хойб говорит, что понимает стремление создателей рекламы посмеяться над матерью, которая начинает не спасать, а снимать нуждающегося в помощи ребенка. "Они и получат от аудитории неодобрительную усмешку, потому что нет причин недооценивать здоровые инстинкты наших людей и общества. Внимание получено, месседж сделан", — констатирует Хойб.
Но в то же время преподаватель подчеркивает, что нужно знать Закон о рекламе, который гласит, что для использования ребенка в рекламе нужно получить письменное согласие родителя, нельзя также необоснованно показывать ребенка в опасных ситуациях. В этой рекламе, по оценке Хойб, как раз ребенок находится в опасной ситуации беспричинно.
Коммерческий директор Tele2 Инес Эстрин говорит, что ей это творческое решение понравилось, потому что оно имеет и социальное измерение: оно заставляет людей критически задуматься о своем поведении. "Это самоирония, где зритель понимает абсурдность ситуации и сам так вести себя не будет", — считает она.
Риво Ряйм, представитель снявшего рекламу эстонского подразделения литовского рекламного агентства Not Perfect, результатом доволен — люди заметели кампанию и уловили более широкое значение ее идеи.
"У всех есть свое понимание нормальности, которое чисто личное, но иногда на это хорошо посмотреть со стороны. Мы уверены, что в настоящей жизни люди в такой ситуации делать фотографии не будут, а первым делом придут на помощь".
Говоря о видеоролике в свете Закона о рекламе, Ряйм заверил, что родители, помимо дачи согласия, сами присутствовали на месте съемок, и в подобных случаях это обычная практика. "Считаем, что изображение ребенка в опасной ситуации в данном случае обоснованно. Цель — довести ситуацию до абсурда и заставить людей задуматься", — сказал Ряйм и добавил, что участвовавший в съемках ребенок ни в коей мере не пострадал.
"Очень вероятно, была бы его воля — он бы до сих пор висел с радостью на ветке, наслаждаясь прикованным к нему вниманием".
В апреле руководитель агентства Not Perfec Паулюс Сенута заверил издание Best Marketing, что они хотят вновь вдохнуть в эстонский рекламный бизнес энтузиазм и создать самую творческую сеть агентств в Балтии.
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