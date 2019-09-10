Противоречивая реклама Tele2 разожгла страсти: на грани допустимого или гениально?

В рекламе мальчик, беспомощно повисший на ветке дерева, зовет на помощь маму, которая, вместо того, чтобы поспешить на помощь, бросается в комнату за телефоном, чтобы запечатлеть ситуацию.

"Это же ненормально бросать своего беспомощного ребенка в такой ситуации", — пишет один недовольный читатель.

Второй добавляет, что такая реклама только усиливает уже появившуюся тенденцию, когда люди, ставшие свидетелями ДТП, вместо того, чтобы помочь пострадавшим, первым делом начинают снимать происходящее.

Преподаватель Балтийского института кино, медиа, искусств и коммуникации Таллиннского университета Тийна Хойб говорит, что понимает стремление создателей рекламы посмеяться над матерью, которая начинает не спасать, а снимать нуждающегося в помощи ребенка. "Они и получат от аудитории неодобрительную усмешку, потому что нет причин недооценивать здоровые инстинкты наших людей и общества. Внимание получено, месседж сделан", — констатирует Хойб.

Но в то же время преподаватель подчеркивает, что нужно знать Закон о рекламе, который гласит, что для использования ребенка в рекламе нужно получить письменное согласие родителя, нельзя также необоснованно показывать ребенка в опасных ситуациях. В этой рекламе, по оценке Хойб, как раз ребенок находится в опасной ситуации беспричинно.

Коммерческий директор Tele2 Инес Эстрин говорит, что ей это творческое решение понравилось, потому что оно имеет и социальное измерение: оно заставляет людей критически задуматься о своем поведении. "Это самоирония, где зритель понимает абсурдность ситуации и сам так вести себя не будет", — считает она.