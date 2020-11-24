Противники ношения масок планируют в пятницу протест на площади Вабадузе

Цель демонстрации — "выразить общественное несогласие с решением правительства ЭР, которое обязывает носить маски", поясняют организаторы мероприятия.

"Мы не рабы и не должны быть ими. Мы все свободные люди и живем на свободной земле", — пишут организаторы. Они считают, что решение правительство в обязательном порядке носить маски в помещениях и общественном транспорте нарушает человеческие права.

На мероприятии будут выступать спикеры с речью как на эстонском, так и на русском языке. Организаторы подчеркивают, что демонстрация — мирная, без алкоголя и агрессии.

Вирусолог Ирья Лутсар сообщила Delfi, что и сама скорее не поддерживает то, что ношение масок сделали обязательным, а не добровольным, но проведение такого мероприятия не поддерживает.

"Я считаю неправильным собираться вместе и распространять вирус", — отметила она.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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