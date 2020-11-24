Противники ношения масок планируют в пятницу протест на площади Вабадузе

В пятницу во второй половине дня на площади Вабадузе пройдет необычный протест, на проведение которого дала согласие и полиция — там соберутся антимасочники.
Цель демонстрации — "выразить общественное несогласие с решением правительства ЭР, которое обязывает носить маски", поясняют организаторы мероприятия.
"Мы не рабы и не должны быть ими. Мы все свободные люди и живем на свободной земле", — пишут организаторы. Они считают, что решение правительство в обязательном порядке носить маски в помещениях и общественном транспорте нарушает человеческие права.
На мероприятии будут выступать спикеры с речью как на эстонском, так и на русском языке. Организаторы подчеркивают, что демонстрация — мирная, без алкоголя и агрессии.
Вирусолог Ирья Лутсар сообщила Delfi, что и сама скорее не поддерживает то, что ношение масок сделали обязательным, а не добровольным, но проведение такого мероприятия не поддерживает.
"Я считаю неправильным собираться вместе и распространять вирус", — отметила она.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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