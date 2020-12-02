02.12.2020, 18:20

Противники абортов получат еще 30 000 евро

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Abordivastane Elu Marss
Abordivastane Elu MarssFoto: Kiur Kaasik

Политики EKRE решили не останавливаться и добавили внушительную сумму на нужды НКО против абортов.

EKRE выделили 141 000 евро т.н. крышевых денег в MTÜ Elu Marss, которые выступают за запреты аборты и проводят различные шествия "за жизнь и семью". Теперь стало известно, что в это НКО поступит еще 30 000 евро. Таким образом, основатели обьединения Ойлле Волл и Лидия Хыбесалу получат 171 000 евро от Рийгикогу.

Изначально 45 000 евро должны были пойти на памятник Роману Унгерн-Штернбергу. Но после шквала критики, часть средств отправили противникам абортов. Известно, что Штенберг был безжалостным военным и ярым антисемитом.

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