Противники абортов получат еще 30 000 евро

EKRE выделили 141 000 евро т.н. крышевых денег в MTÜ Elu Marss, которые выступают за запреты аборты и проводят различные шествия "за жизнь и семью". Теперь стало известно, что в это НКО поступит еще 30 000 евро. Таким образом, основатели обьединения Ойлле Волл и Лидия Хыбесалу получат 171 000 евро от Рийгикогу.

Изначально 45 000 евро должны были пойти на памятник Роману Унгерн-Штернбергу. Но после шквала критики, часть средств отправили противникам абортов. Известно, что Штенберг был безжалостным военным и ярым антисемитом.