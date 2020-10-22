Протестующие перед Тоомпеа активисты обвинили депутата EKRE в нецензурном оскорблении. Политик все отрицает

В комментариях к публикации привозится имя Тийта Кала, но подтвердить изданию, что это был именно он, участник протеста не смог.

Сам Кала сказал, что даже не употребляет таких слов. ”О, боже! Я никогда в жизни не употреблял такого слова”, — отметил он и добавил, что вообще не видел никого перед Тоомпеа.

Käisime jälle kohal nagu kombeks. Üks EKRE saadikutest hõikas küll autoaknast “Pederast!”, kuid üldiselt oli soe vastuvõtt. Posted by Jah vabadusele, ei valedele on Neljapäev, 22. Oktoober 2020

Активисты движения проводят протесты каждый четверг.

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