22.10.2020, 14:24
Протестующие перед Тоомпеа активисты обвинили депутата EKRE в нецензурном оскорблении. Политик все отрицает(4)
Сегодня участники движения "Jah vabadusele, ei valedele" опубликовали в соцсетях пост, в котором сообщили, что депутат от EKRE назвал протестующего ”п***ом”.
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