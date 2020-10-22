22.10.2020, 14:24
Протестующие перед Тоомпеа активисты обвинили депутата EKRE в нецензурном оскорблении. Политик все отрицает
Сегодня участники движения "Jah vabadusele, ei valedele" опубликовали в соцсетях пост, в котором сообщили, что депутат от EKRE назвал протестующего ”п***ом”.
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Близким Навального может грозить до семи лет тюрьмы
Ни в коем случае не отвечайте на звонки словом "да". Вот почему
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно