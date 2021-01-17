Протаранивший ворота на российско-эстонской границе: я надеялся, что будут стрелять

Российская сторона упорно игнорировала все запросы RusDelfi относительно происшествия на границе Ивангорода, когда внедорожник Mitsubishi Pajero с российскими номерами снес шлагбаум и проехал мимо КПП. За рулем автомобиля находился житель Петербурга Анатолий Богданов.

- Анатолий, год назад, даже меньше, в ночь на 1 марта, вы ворвались в Эстонию, протаранив два КПП. В прессе было мало информации как это происходило на российской границе.

- Пересечение границы проходило непланово. То есть, без документов, без телефона, без денег. Подъехал, посмотрел — и по газам. Хорошо получилось.

- Вам понравилось?

- Да, мне понравилось. Сейчас смотрю на то, что произошло и прикидываю: повторил бы я сей фокус. Наверно, повторил бы. Я не стал бы таранить эстонские шлагбаумы, уже заранее знал, где они, и остановился бы перед ними. Потому что это тоже было очень рискованно — в тот момент, как на той стороне, так и на этой находились люди.

- На российской границе вы снесли шлагбаум?

- Да, там еще солдатики выбежали, они пытались меня остановить. Они бежали на машину и рисковали жизнью, чтобы остановить опасного преступника.

- Они не пытались стрелять?

- Я надеялся, что будут стрелять. Но ничего этого не произошло. Они, раздвинув руки, бежали навстречу машине.

- Вы шли намерено на это?

- Да, намерено.

- Вы уже как-то сказали, что лучше эвтаназия, чем жить в России.

- Да. Это спонтанно вырвалось.

- Что этому предшествовало? Вот вы подъехали к границе…

- Да, естественно, некоторые события предшествовали. Во-первых, работа, стресс, депрессия, все это накапливалось комом. Случилась паническая атака, я теперь знаю что это такое.

- Как у вас это проявляется?



- Коммуникация отваливается, дыхание, какие-то загоны, негативные мысли.

"Не надо заигрывать с властями России. Это не те люди, с которыми можно играть в наперстки или в карты"





- Можете вспомнить утро того дня?

- Созвонился со старым знакомым, чтобы пивка выпить, и обсудить, как и где еще можно заработать денег.

- Побуду Дудем, сколько вы зарабатывали?

- В хороший год 5000 рублей в день — это оборот по компании. Надо еще учитывать расходы этой компании: аренду офиса, обязаловка, аренда поддержки серверной, каналы и так далее, так далее.