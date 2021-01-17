Протаранивший ворота на российско-эстонской границе: я надеялся, что будут стрелять

Российская сторона упорно игнорировала все запросы RusDelfi относительно происшествия на границе Ивангорода, когда внедорожник Mitsubishi Pajero с российскими номерами снес шлагбаум и проехал мимо КПП. За рулем автомобиля находился житель Петербурга Анатолий Богданов.
- Анатолий, год назад, даже меньше, в ночь на 1 марта, вы ворвались в Эстонию, протаранив два КПП. В прессе было мало информации как это происходило на российской границе.
- Пересечение границы проходило непланово. То есть, без документов, без телефона, без денег. Подъехал, посмотрел — и по газам. Хорошо получилось.
- Вам понравилось?
- Да, мне понравилось. Сейчас смотрю на то, что произошло и прикидываю: повторил бы я сей фокус. Наверно, повторил бы. Я не стал бы таранить эстонские шлагбаумы, уже заранее знал, где они, и остановился бы перед ними. Потому что это тоже было очень рискованно — в тот момент, как на той стороне, так и на этой находились люди.
- На российской границе вы снесли шлагбаум?
- Да, там еще солдатики выбежали, они пытались меня остановить. Они бежали на машину и рисковали жизнью, чтобы остановить опасного преступника.
- Они не пытались стрелять?
- Я надеялся, что будут стрелять. Но ничего этого не произошло. Они, раздвинув руки, бежали навстречу машине.
- Вы шли намерено на это?
- Да, намерено.
- Вы уже как-то сказали, что лучше эвтаназия, чем жить в России.
- Да. Это спонтанно вырвалось.
- Что этому предшествовало? Вот вы подъехали к границе…
- Да, естественно, некоторые события предшествовали. Во-первых, работа, стресс, депрессия, все это накапливалось комом. Случилась паническая атака, я теперь знаю что это такое.
- Как у вас это проявляется?
- Коммуникация отваливается, дыхание, какие-то загоны, негативные мысли.
"Не надо заигрывать с властями России. Это не те люди, с которыми можно играть в наперстки или в карты"
- Можете вспомнить утро того дня?
- Созвонился со старым знакомым, чтобы пивка выпить, и обсудить, как и где еще можно заработать денег.
- Побуду Дудем, сколько вы зарабатывали?
- В хороший год 5000 рублей в день — это оборот по компании. Надо еще учитывать расходы этой компании: аренду офиса, обязаловка, аренда поддержки серверной, каналы и так далее, так далее.
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