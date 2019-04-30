Простые силуэты, чистые линии и собственная "Нокия": особенности стиля Керсти Кальюлайд

Вяльяотс отмечает, что структура гардероба Кальюлайд в определенной степени повторяет паттерны стилей лидеров других глав государств и видных функционеров: от Ангел Меркель до королевы Великобритании, однако имеется и своего рода ”Нокия”: использование в одежде цветов флага принимающей стороны. Ярким примером стал гардероб Кальюлайд (красное платье и пальто, которые успешно гармонировали с галстуком и шарфом Раймондса Вейониса) во время ее визита в Латвию.

При этом почтение можно выразить не только цветами флага. Так, во время африканского визита Кальюлайд была одета в платье, сшитое из купленной в Руанде ткани.



Советник Кальюлайд по связям с общественностью Таави Линнамяэ отмечает, что президент вступает за вторичное использование и большую часть своего представительского гардероба одевает не один раз. Исключение составляют лишь комплекты, созданные специально для приемов в честь восстановления независимости. Также она довольно сдержана и по части украшений, из которых носит только серьги.