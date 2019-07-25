Пространство перед Балтийским вокзалом изменится до неузнаваемости. Установят ли монумент Яаку Йоале?

Идею установить возле бывшего павильона пригородных поездов монумент Яаку Йоале поддержал и Михаил Кылварт, который, будучи еще председателем Таллиннского горсобрания, обратился к тогдашнему мэру столицы Таави Аасу с предложением учесть возможность установки памятника Йоале при проектировании вокзальной площади.

”Яак Йоала был выдающимся певцом и признанным педагогом, и у меня нет сомнений в том, что его память заслуживает увековечения в таком виде. Поэтому я поддерживаю инициативу Пыхья-Таллинна и вношу предложение учесть это при проектировании улицы Вана-Каламая”, — говорится в адресованном Таави Аасу письме Михаила Кылварта.

Управа Пыхья-Таллинна ознакомила с идеей установки памятника родных Яака Йоалы и заручилась их одобрением.

По мнению старейшины Пеэтера Ярвелайда, то, что в Таллинне все монументы сосредоточены в центре города, неправильно.

”Я считаю, что и монумент Яану Кроссу надо поставить в Каламая, а не в центре. Именно Каламая является наилучшим местом для этого памятника. Совсем не обязательно сосредотачивать все памятники литераторам возле Дома писателей, где уже есть монумент Эдуарду Вильде”, — сказал Ярвелайд.

Пространство перед Балтийским вокзалом преобразится в ближайшие годы до неузнаваемости. Перед павильоном пригородных поездов появится просторная площадь, с которой откроется прекрасный вид как на Вышгород, так и на историческое здание вокзала. В рамках этого проекта будет реконструирована и улица Вана-Каламая, которая соединит площадь перед Балтийским вокзалом с морским променадом.

На иллюстрации: Обновленная площадь перед Балтийским вокзалом. Эскиз архитектурного бюро Kavakava OÜ.