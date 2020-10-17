"Просто отвратительно". Лидеры оппозиции требуют отставки Марта Хельме

"Травля, ложь и причинение ущерба имиджу Эстонии являются сейчас единственным содержанием коалиции. Центристская партия подчинила себя ценностям EKRE в тот момент, когда пригласила EKRE в правительство. Премьер-министр (Юри Ратас - прим. ред. )может продолжать цитировать коалиционный договор, где обещалось сплоченное общество. Этот текст и слово премьер-министра уже давно ничего не стоят", - передает RusERR слова председателя Партии реформ Каи Каллас, написанные в соцсетях.

"То, что Март Хельме не подходит на пост министра, мы знали уже давно. Но вот что непонятно - как премьер не видит и не понимает того ущерба, который наносится Эстонии. Выходные - хорошее время поразмышлять над всем вышесказанным. Надеюсь, что Юри Ратас соберется и поступит хоть раз как премьер-министр. И освободит Марта Хельме от должности министра", - добавила лидер реформистов.

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар назвал абсурдным, что в правительство Эстонской Республики входит министр, который ненавидит жителей своей страны, не уважает союзников и восхищается главой соседнего государства с замашками диктатора: "Как это вообще возможно, что министр внутренних дел вступил в явное противоречие с Конституцией - это признал и сам глава правительства Юри Ратас - и до сих пор еще не лишился своей должности?"

По его словам, сейчас для Ратаса последний момент снять Марта Хельме с поста: "Если он этого не сделает, то покажет, что кресло премьера для него важнее Конституции, безопасности и народа Эстонии. Неужели Ратас действительно готов вместе с EKRE выбросить в помойку нашу Конституцию? И самое циничное во всей этой истории, что Марту Хельме еще хватает наглости говорить о морали. Просто отвратительно".

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