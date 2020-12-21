"Простите, эстонские мужики!" Выстреливший в живот человеку уклоняется от тюрьмы и объявлен в розыск

В августе 2018 года Тармо Лааси выстрелил на соседской территории в живот мужчине, которого посчитал вором. В прошлом году суд признал Лааси виновным как в незаконном хранении оружия, так и в попытке убийства. В качестве наказания он получил шесть лет тюрьмы.

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Сам Лааси себя виновным не признал. Он обжаловал решение, но окружной суд его ходатайство не удовлетворил.

”Простите, эстонские мужики!”

Однажды поздним августовским вечером Тармо Лааси услышал, как на соседнем участке завелся трактор. Поскольку тракторист не смог предъявить документы, Лааси подумал, что этот человек ворует лес и вызвал полицию. К тому времени Лааси выпил два стакана вина.

Полиция приехала на место, позвонила организаторам лесных работ и велела прийти на объект вместе с бумагами. Поскольку сразу они этого не сделали, полиция решила уехать.

На допросе Лааси сказал, что был недоволен тем, как полиция разрешила ситуацию. Через некоторое время после отъезда стражей порядка он снова услышал звуки работающего трактора, отыскал стартовый пистолет, принес из сарая полуавтоматический маузер, зарядил его 6-7 патронами и снова отправился на соседский участок.

Тем временем на место прибыла семья Пыэсасте, которая отвечала за проведение работ. Полиции на месте они не застали и велели трактористу возобновить работу.

Лааси стал приближаться к участку, а мать, отец и сын Пыэсасте подумали, что Лааси — полицейский и пошли ему навстречу. Лааси в свою очередь это напугало и он сделал предупредительный выстрел из стартовика. Поскольку отец Эймар и сын Таймо охотники, то сразу они выстрела не испугались и стали еще быстрее двигаться в сторону Лааси.

Далее события развивались стремительно. Лааси четыре раза выстрелил из маузера. Две пули попали Таймо в живот. Сын и отец набросились на Лааси, чтобы забрать оружие.

Позже Эймар сказал следователям, что, когда Лааси понял, что сделал, то сказал: ”Простите, эстонские мужики!” Из-за полученных ранений Таймо несколько раз оперировали, и он полгода не мог работать.

Хотя суд и признал, что Лааси раскаивается в содеянном, было отмечено, что ему не следовало идти на соседский участок и открывать стрельбу. По оценке суда, то, что Лааси взял с собой оружие, показывает его готовность к стрельбе, а следовательно речь идет о попытке убийства. Суд отмечает, что у Лааси не было никак причин предполагать, что вторая сторона может быть вооружена.