"Прошло еще только 29 лет с распада СССР, а закон уже приняли". Читатели RusDelfi обсуждают закон, по которому дети неграждан смогут получить эстонское гражданство

С момента вступления в силу законопроекта гражданами Эстонии смогут стать также и те дети, у кого только один из родителей (или бабушка или дедушка) является серопаспортником и проживал в стране по состоянию на 20 августа 1991 года. Напомним, что нынешнее законодательство предусматривает получение в упрощенном порядке гражданства детьми из семей, в которых оба родителя являются обладателями серых паспортов.

Пользователи RusDelfi в соцсетях и на портале отреагировали на нововведение неоднозначно. Кто-то упрекает соотечественников в лени и нежелании учить язык. Кто-то говорит, что странно разделять людей на тех, кто родился в советскую эпоху и время независимости. А кто-то просто иронизирует над тем, что СССР развалился давным-давно, а проблема всё еще свежа и актуальна.

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Юлек

у меня у мамы 8 детей все граждани Эстонии одна я нет . Задаю этот вопрос почему одна Я из семьи без гражданства они мне только разводят руками

Мне 33 года.

Мне дадут эстонское гражданство? Ведь в душе я все ребенок.

ну да

Русский живёт в США и не знает английского - сам дурак.

Русский живёт в Эстонии и не знает эстонского - ах бедняга, во всём виновато фашитское правительство.

Irina Vinogradova

жаль что так поздно дошло..потеряли поколение как минимум..

Andraś Che

Ирина Виноградова ещё не дошло , раз нет второго государственного и много не граждан