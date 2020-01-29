"Прошло еще только 29 лет с распада СССР, а закон уже приняли". Читатели RusDelfi обсуждают закон, по которому дети неграждан смогут получить эстонское гражданство

Marta Veski
Никого не потеряли! А если кто-то не получил гражданство, то только "благодаря" родителям, которые поленились учить язык. Или выбрали серый паспорт, потому что это удобно! так что не надо тут хрень всякую писать. Кто хотел гражданство, тот его давно получил!
Mihhail Lukinjuk
Marta Veski Выбрали Серый паспорт! Не несите чушь. ВРУЧИЛИ Серый паспорт!!! Язык учили как преподавали. Многие и с гражданством эстонского языка не знают, спросите себя почему? Ответ: Как раз "благодаря родителям" которые не поленились выучить сами. А кто проголосовал за независимость и получил гражданство, а язык? Что с ними собираетесь делать? Ничего! А МАРАЗМЫ в школах. На первом уроке изучают эстонский язык, на втором уже преподают на эстонском как устроена ВСЕЛЕННАЯ. И это за 30 лет такие успехи в интеграции. А точно ли хотят партии решить проблему серопаспортников.? 80 тыс. уже определились - они граждане этой страны. Лояльность уже точно доказали.
Julia Apilat
Marta Veski или те, кто тут родился и всю жизнь работает на ЭТУ страну, а она их за людей не считает, потому что они, видите ли, языка не знают!
Игорь Кохтла Ярве
А кто выдаст паспорт гражданина с 1984 года, походу никто..
Юлия Пономарева
Опять же отбор,не для всех детей.это же бред.Да и почему вечно какие то условия.Почему мои родители здесь жили,бабушки,дедушки,мы с мужем и наши родившиеся здесь дети не получают гражданство?Да потому как охрененное государство.А потом говорят как же странно что молодежь бежит за границу.
Maksim Pettai
Особенно нужно это сейчас, когда все 75% не граждан сами сдали эстонский и сами подали на гражданство. Теперь на расходы денег спишут, попилят, а потом расскажут, как успешно всё прошло. Красавцы.
Oleg Ablajev
Как-то интересно получается) на момент 1991 года мне было 12 лет, у моих родителей есть гражданство) Я не могу получить гражданство) а мои дети могут😃😃Логика мля)😀😀
Чем отличается ребенок рожденный в Эстонии в годы СССР и несовершеннолетний в 1991г, от несовершеннолетнего ребенка рожденного при ЭР?
ыт
с гражданством проще будет уехать
Нед
Я без уехал без проблем
Как быстро, однако!
Прошло ещё только 29 лет с распада СССР, а Закон уже приняли.
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