17.05.2020, 09:30

Прошедший в онлайн-режиме Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики получил 5000 евро от продажи билетов


EST
Прошедший в онлайн-режиме Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики получил 5000 евро от продажи билетов
HÕFF 2020

Организаторы Хаапсалуского фестиваля фильмов в жанре ужасов и фантастики (HÕFF) подвели итоги: количество посещений фестиваля превысило 10 000, а выручка от продажи билетов составила 5000 евро. HÕFF пожертвует все вырученные средства ляэнескому отделению Продуктового банка.

Прошедший с 8 по 10 мая в онлайн-режиме HÕFF посетили в общей сложности более 10 000 раз, что превысило показатели прошлого года почти в два раза (5541). За три фестивальных дня фильмы посмотрели 2326 раз. По примеру других виртуальных кинофестивалей можно предположить, что на один билет приходилось в среднем по два зрителя. В таком случае фильмы посмотрели приблизительно 5000 человек.

Самой популярной оказалась программа короткометражных фильмов ”Маленькие кошмары” с 347 просмотрами, затем следует конкурсная программа имени Жоржа Мельеса (338) и открывший фестиваль фильм ”Иди к папочке” (226).

Различные виртуальные мероприятия набрали 8570 просмотров. Среди них более десяти сессий вопросов и ответов с создателями фильмов с четырех континентов, открытие и закрытие фестиваля, а также виртуальная дискуссионная панель для профессионалов киноиндустрии Fight or fright — opportunities for the genre industry (4900 просмотров).

”Учитывая всю сложную эмоциональную обстановку, большой выбор онлайн-трансляций и хорошую погоду в дни фестиваля, мы можем быть довольны результатами. Интернет не только не лишил фестиваля приятной атмосферы и динамики, но и дополнил его новыми решениями и дал нам ценный опыт, который может оказаться полезным и на кинофестивале ”Тёмные ночи” осенью”, — прокомментировал руководитель HÕFF Хельмут Янес.

В этом году награды ”Серебряный Мельес” была удостоена киноработа норвежского режиссера Эвена Хасби Грёдаля ”Нападение мертвецов”. Теперь фильм поборется за золотую награду Фестиваля короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса с номинантами из других 24 европейских стран.
Конкурс эстонского жанрового кино выиграл фильм ”Жутковатые сказки” Марта Сандера. В состав жюри вошли старшеклассники Ляэнемааской гимназии, расположенной в городе Хаапсалу.

Приза зрительских симпатий был удостоен фильм Райана Спинделла ”Погребальная коллекция”. Награда представляет собой 3D-статуэтку светящегося в темноте волка. Также в число наиболее полюбившихся зрителям фильмов вошли ”Глотай” Карло Мирабелла-Дэйвиса и ”Солнцестояние” Ари Астера.

Организаторы HÕFF совместно с главным партнером фестиваля Elisa решили пожертвовать выручку от продажи билетов (около 5000 евро) Продуктовому банку, который сейчас столкнулся с быстрым ростом нуждающихся в его помощи, что обусловлено потерей рабочих мест из-за пандемии COVID-19.

Хаапсалуский фестиваль фильмов в жанре ужасов и фантастики проводился в 15-й раз. В течение трех дней показали 22 полнометражных и 15 короткометражных фильмов. Фестиваль входит в Европейскую федерацию фантастических фильмов (EFFF). В следующем году HÕFF пройдет с 30 апреля по 2 мая в Хаапсалу.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: