Прошедший в онлайн-режиме Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики получил 5000 евро от продажи билетов

Прошедший с 8 по 10 мая в онлайн-режиме HÕFF посетили в общей сложности более 10 000 раз, что превысило показатели прошлого года почти в два раза (5541). За три фестивальных дня фильмы посмотрели 2326 раз. По примеру других виртуальных кинофестивалей можно предположить, что на один билет приходилось в среднем по два зрителя. В таком случае фильмы посмотрели приблизительно 5000 человек.

Самой популярной оказалась программа короткометражных фильмов ”Маленькие кошмары” с 347 просмотрами, затем следует конкурсная программа имени Жоржа Мельеса (338) и открывший фестиваль фильм ”Иди к папочке” (226).

Различные виртуальные мероприятия набрали 8570 просмотров. Среди них более десяти сессий вопросов и ответов с создателями фильмов с четырех континентов, открытие и закрытие фестиваля, а также виртуальная дискуссионная панель для профессионалов киноиндустрии Fight or fright — opportunities for the genre industry (4900 просмотров).

”Учитывая всю сложную эмоциональную обстановку, большой выбор онлайн-трансляций и хорошую погоду в дни фестиваля, мы можем быть довольны результатами. Интернет не только не лишил фестиваля приятной атмосферы и динамики, но и дополнил его новыми решениями и дал нам ценный опыт, который может оказаться полезным и на кинофестивале ”Тёмные ночи” осенью”, — прокомментировал руководитель HÕFF Хельмут Янес.

В этом году награды ”Серебряный Мельес” была удостоена киноработа норвежского режиссера Эвена Хасби Грёдаля ”Нападение мертвецов”. Теперь фильм поборется за золотую награду Фестиваля короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса с номинантами из других 24 европейских стран.

Конкурс эстонского жанрового кино выиграл фильм ”Жутковатые сказки” Марта Сандера. В состав жюри вошли старшеклассники Ляэнемааской гимназии, расположенной в городе Хаапсалу.

Приза зрительских симпатий был удостоен фильм Райана Спинделла ”Погребальная коллекция”. Награда представляет собой 3D-статуэтку светящегося в темноте волка. Также в число наиболее полюбившихся зрителям фильмов вошли ”Глотай” Карло Мирабелла-Дэйвиса и ”Солнцестояние” Ари Астера.