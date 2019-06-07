07.06.2019, 19:40
Пропускная способность Палдиского шоссе в Таллинне должна значительно возрасти
Завершено строительство ряда для общественного транспорта на Палдиском шоссе между остановками Зоо и Мустйыэ в сторону центра города, что увеличило не только скорость движения автобусов, но и пропускную способность шоссе в целом.
Раскрыт секрет внешнего вида Лукашенко
Полицейские расследуют дело об убийстве украинской акробатки
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
Вице-министр образования и науки РК арестована