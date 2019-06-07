07.06.2019, 19:40

Пропускная способность Палдиского шоссе в Таллинне должна значительно возрасти


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Ummik Paldiski maanteel
Ummik Paldiski maanteelFoto: Andres Putting

Завершено строительство ряда для общественного транспорта на Палдиском шоссе между остановками Зоо и Мустйыэ в сторону центра города, что увеличило не только скорость движения автобусов, но и пропускную способность шоссе в целом.

В дополнение там создана и велодорожка, что облегчает доступ к зоопарку. Заменена также труба, по которой под шоссе проходит ручей Мустйыэ.

Все это обошлось в 1,5 миллиона евро, из которых 85% финансировались из Европейского фонда солидарности.

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