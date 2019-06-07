Пропускная способность Палдиского шоссе в Таллинне должна значительно возрасти

В дополнение там создана и велодорожка, что облегчает доступ к зоопарку. Заменена также труба, по которой под шоссе проходит ручей Мустйыэ.

Все это обошлось в 1,5 миллиона евро, из которых 85% финансировались из Европейского фонда солидарности.