07.06.2019, 19:40
Пропускная способность Палдиского шоссе в Таллинне должна значительно возрасти
Завершено строительство ряда для общественного транспорта на Палдиском шоссе между остановками Зоо и Мустйыэ в сторону центра города, что увеличило не только скорость движения автобусов, но и пропускную способность шоссе в целом.
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