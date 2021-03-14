Пропавшую в Кохтла-Ярве 87-летнюю Лидию нашли мертвой



Полицейские проверили возможные адреса, куда женщина могла пойти, просмотрели записи камер видеонаблюдения, привлекли к поискам спасателей, добровольцев, дроны, служебную собаку, в пути находился вертолет Департамента полиции и погранохраны. В поисках использовали также квадроцикл UTV и подъемник с корзиной Спасательного департамента для поисков на местности.

Сегодня в 17.35 недалеко от дома Лидии на пустыре женщину нашли, к сожалению, мертвой. В смерти Лидии на данный момент нет основания подозревать преступление, точные причины смерти выяснит экспертиза.

Старший комиссар Йыхвиского отделения полиции Павел Решкин благодарит местных жителей и добровольцев, оказавших свою помощь.

"Предстaвители соседских квартирных товариществ проверяли подъезды и подвалы. Женщину нашли жители соседнего дома, благодаря которым удалось определить, в каком направлении пошла Лидия пару дней назад, а затем и приблизительное место, где она могла быть. К сожалению, женщину нашли уже неживой. Приношу близким мои соболезнования", ­- сказал полицейский.