Пропавший в Элва 25-летний Стен нашелся

Чтобы найти ушедшего из дома в неизвестном направлении молодого человека, близкие попросили помощи полицейских в четверг, когда сообщили о его длительном отсутствии. По словам близких, Стен ушел из дома без телефона и личных вещей и не сказал ни слова, куда и надолго ли он идет.

В субботу полиция сообщила, что Стен сегодня утром сам пришел домой. С ним все в порядке.