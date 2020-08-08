08.08.2020, 10:30

Пропавший в Элва 25-летний Стен нашелся

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EST 13
Alarmsõidukid
Pilt on illustratiivne.Foto: Eero Vabamägi

В пятницу вечером полиция просила помощи в выяснении местонахождения 25-летнего мужчины, который во вторник ушел из своего дома в Элва на улице Лаулику и не вернулся туда.

Чтобы найти ушедшего из дома в неизвестном направлении молодого человека, близкие попросили помощи полицейских в четверг, когда сообщили о его длительном отсутствии. По словам близких, Стен ушел из дома без телефона и личных вещей и не сказал ни слова, куда и надолго ли он идет.

В субботу полиция сообщила, что Стен сегодня утром сам пришел домой. С ним все в порядке.

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