28.04.2019, 21:10

Пропавшая в Таллинне в середине апреля 17-летняя София найдена. Девушку узнал неравнодушный мужчина

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Пропавшая в Таллинне в середине апреля 17-летняя София найдена. Девушку узнал неравнодушный мужчина
Foto: Andres Putting

Сегодня вечером Департамент полиции и погранохраны сообщил о том, что пропавшая в середине апреля в Таллинне 17-летняя София найдена. С девушкой все в порядке.

Сегодня около 17.00 недалеко от Вызу и горы Кольяку внимательный мужчина заметил девушку, похожую на Софию. Он остановил свой автомобиль, поговорил с девушкой, посадил в машину и отвез Раквереское отделение полиции. Местные полицейские удостоверились, что это именно пропавшая София. Она выглядела ослабшей от долгих блужданий, и поэтому полицейские вызвали ей скорую помощь. В то время, когда медики занимались проверкой состояния здоровья Софии, полицейские дали знать ее родственникам о том, что девушка нашлась”, — сообщила руководитель службы превенции и ведения производства по делам Пыхьяской префектуры Елена Мирошниченко.

Полиция благодарит внимательного мужчину, благодаря которому девушка была найдена.

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