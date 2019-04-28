Пропавшая в Таллинне в середине апреля 17-летняя София найдена. Девушку узнал неравнодушный мужчина

Сегодня около 17.00 недалеко от Вызу и горы Кольяку внимательный мужчина заметил девушку, похожую на Софию. Он остановил свой автомобиль, поговорил с девушкой, посадил в машину и отвез Раквереское отделение полиции. Местные полицейские удостоверились, что это именно пропавшая София. Она выглядела ослабшей от долгих блужданий, и поэтому полицейские вызвали ей скорую помощь. В то время, когда медики занимались проверкой состояния здоровья Софии, полицейские дали знать ее родственникам о том, что девушка нашлась”, — сообщила руководитель службы превенции и ведения производства по делам Пыхьяской префектуры Елена Мирошниченко.

Полиция благодарит внимательного мужчину, благодаря которому девушка была найдена.