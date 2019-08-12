Propastop выступил с инициативой о закрытии сайтов Sputnik и Baltnews

По мнению Propastop, содержание обоих каналов — baltnews.ee ja sputniknews.ee — в значительной его части является враждебным по отношению к Эстонии.

Propastop запустил на площадке rahvaalgatus.ee сбор подписей под предложением выработать законодательные рамки при регистрации поддерживаемых из-за рубежа доменов с окончанием адрес на .ее, которые разжигают в обществе конфликты, передают тенденциозную информацию или распространяют враждебную пропаганду.

По оценке Propastop, в статьях Baltnews и Sputnik высмеивают Эстонию, занимаются переписыванием истории, разжиганием вражды между национальными группами и навешиванием ярлыков. "Явно прослеживается финансирование этих информационных каналов со стороны российского правительства", — говорится в обращении редакции Propastop.

"В действительности через них другой страной в своих интересах распространяются стратегические установки", — считает Propastop.

Парламент Эстонии, согласно закону об организации его работы, должен принять к рассмотрению обращение, собравшее по меньшей мере 1000 подписей.

Подписаться под инициативой Propastop можно до 10 сентября 2019.