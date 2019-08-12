Propastop выступил с инициативой о закрытии сайтов Sputnik и Baltnews

Эстонский сайт Propastop, который ставит своей целью "развенчание пропаганды и ложной информации об Эстонии", в порядке народной инициативы запустил сбор подписей за закрытие доменов Baltnews и Sputnik Эстония.
По мнению Propastop, содержание обоих каналов — baltnews.ee ja sputniknews.ee — в значительной его части является враждебным по отношению к Эстонии.
Propastop запустил на площадке rahvaalgatus.ee сбор подписей под предложением выработать законодательные рамки при регистрации поддерживаемых из-за рубежа доменов с окончанием адрес на .ее, которые разжигают в обществе конфликты, передают тенденциозную информацию или распространяют враждебную пропаганду.
По оценке Propastop, в статьях Baltnews и Sputnik высмеивают Эстонию, занимаются переписыванием истории, разжиганием вражды между национальными группами и навешиванием ярлыков. "Явно прослеживается финансирование этих информационных каналов со стороны российского правительства", — говорится в обращении редакции Propastop.
"В действительности через них другой страной в своих интересах распространяются стратегические установки", — считает Propastop.
Парламент Эстонии, согласно закону об организации его работы, должен принять к рассмотрению обращение, собравшее по меньшей мере 1000 подписей.
Подписаться под инициативой Propastop можно до 10 сентября 2019.
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