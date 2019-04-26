Пропагандисты запрещенного вещества хотели устроить инфодень в библиотеке. Но им вставили палки в колеса

У мероприятия есть своя страничка в Facebook, на которой организаторы поведали, что будут рассказывать об MMS.

„Ждем выздоравливающих от рака поделиться историями, пусть ученые расскажут, какие реакции и химические процессы это лекарство запускает в организме”, — пишут организаторы. Модератор вечера — Яника Вески.

Департамент здоровья запретил распространение основанной на MMS (диоксиде хлора) косметической жидкости. Неиспользованный А-компонент состава, то есть хлорит натрия следует отнести в пункт сбора опасных отходов.

При обращении с раствором следует быть предельно осторожными. Следует использовать резиновые перчатки и ни в коем случае не выливать в раковину.

Delfi узнал у Национальной библиотеки, почему они сотрудничают с распространителями запрещенного вещества.

Директор Национальной библиотеки Янне Андресоо сказала, что сегодня они получили дополнительную информацию о запланированном мероприятии, после чего аннулировали бронь. ”Причина в том, что библиотека создает и передает информацию, основанную на заслуживающих доверие источниках. Данное мероприятие идет вразрез с нашими ценностями”, — пояснила она.