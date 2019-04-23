”Пропадает всякая привычка к труду”. Бывший заключенный: сидеть в тюрьме — очень удобно

Если не хочется верить бывшему зеку, то примерно к таким же выводам недавно пришло и Министерство юстиции. Было проведено исследование, касающееся внутренней жизни эстонских заключенных. В результатах значится, что 40% сидящих ощущали нечеловеческое отношение, чувствовали себя униженными и обесцененными. В исследовании принимали участие 227 заключенных, основано оно на опроснике о быте заключенных, разработанном Центром исследования тюрем при Кембриджском университете.

”Я понимаю, что если человек совершил злодеяние — он должен понести наказание, но он все же человек”, — считает Рокки. К настоящему моменту он на свободе и уже полтора года честно трудится.

”Если человек чувствует, что к нему относятся не как к человеку, то уже что-то не так”, — считает руководитель проекта Балтийского института по предупреждению преступности в северной, северо-восточной и западной Эстонии Эва Юпрус. ”Я слышала истории от многих заключенных, что они ходят по стенке и ни на кого не смотрят: вдруг что-то сделают не так”, — поведала она и добавила, что, конечно, заключенные могут и преувеличивать, но в этом — многое правда.