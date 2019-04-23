”Пропадает всякая привычка к труду”. Бывший заключенный: сидеть в тюрьме — очень удобно

Рокки в отношении тюремной системы, понятное дело, критичен и утверждает, что то, что на самом деле происходит за стенами, и что видно общественности — две большие разницы. По его словам, система становится слишком удобной для человека и не делает его возвращение в общество легким — наоборот. ”Пропадает всякая привычка к труду, за тебя делается все”. Чтобы как-то себя содержать, многие заключенные хотят работать, но, как значится в исследовании, возможности трудиться — весьма скромные.
Рокки поведал, что и он, будучи в тюрьме, хотел ходить на работы и ходил по этому поводу разговаривать с начальством, но количество мест было ограничено. ”Чтобы была привычка трудиться, например, есть час на уборку коридоров”, — поведал бывший заключенный. Но, по его словам, десяток зеков попросту ”машут шваброй”, и, тем самым, воспитательная работа не достигает своих целей.
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