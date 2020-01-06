Промежуточные итоги благотворительной акции "Поможем ветеранам!": собрано более 5000 евро

В связи с тем, что в настоящее время нуждающихся в слуховых аппаратах практически нет, правление организации решило компенсировать ветеранам войны затраты на приобретение лекарств. Жизнь показала, что на лекарства уходят большие суммы, ветераны не в состоянии их преодолеть. Правление решило обратить полученные 17 526 евро в материальную помощь ветеранам на покупку лекарств в сумме 150 евро (прожиточный минимум) на человека в год. Таким образом в 2019 году на материальную помощь могут рассчитывать 110 ветеранов. На 19 декабря 2019 года материальную помощь уже получило 88 человек на общую сумму 13 200 евро. Выдача материальной помощи продолжается. На остальные 1026 евро оказывается компенсация за оплату необходимых предметов по уходу на дому: на 1 октября истрачено 295,38 + 480 евро, оплачен счёт за пребывание в доме по уходу, итого истрачено 775,38.
Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.
Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный код (isikukood).
Желающие предложить организации помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10:00 до 13:30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.
Правление Таллиннского общества участников второй мировой войны поздравляет с наступающими праздниками и благодарит всех, кто помогает ветеранам достойно преодолеть недуги, жить долго и ощущать радость бытия.
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