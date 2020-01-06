Промежуточные итоги благотворительной акции "Поможем ветеранам!": собрано более 5000 евро

Сбор средств в этот раз проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 480 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

На учете в Таллиннском обществе участников Второй мировой войны осталось 287 человек — реальные участники боевых действий и 60 тружеников тыла. Из них материальная поддержка оказывается 173 ветеранам, которые получают эстонскую пенсию. Средний возраст ветеранов — 95 лет. В домах по уходу находятся восемь ветеранов, 28 человек прикованы к постели. Не выходят из дома 217 ветеранов.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны 107 545 евро (не считая текущую акцию). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.

С 9 апреля по 13 мая 2019 года в рамках акции ”Поможем ветеранам!” на счёт Таллиннского общества участников Второй мировой войны поступила рекордная за все 11 лет существования акции сумма — 17 526 евро, в том числе 9 мая 4536,0 евро, 10 мая 3686 евро.