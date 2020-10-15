Прокурора по спецделам понизили в должности. По очень неожиданной причине

Пресс-секретарь прокуратуры сообщил: ”Гросс проработал в прокуратуре 25 лет. Существенную часть этого времени он занимал руководящие должности. Свое решение он аргументировал тем, что 25 лет — довольно долгий срок, за который некоторые вещи начинают повторяться и пришло время более спокойного подхода. Сам Гросс не считает, что на должности помощника прокурора у него будет меньше работы, но это возможность в ближайшие годы отойти от активной деятельности на передовой”.

Летом этого года Гроссу исполнилось 50 лет. Поскольку он раньше работал в полиции, то сейчас получает хорошую пенсию.

По данным пожелавшего остаться анонимным источника, Гросс сообщил, что хочет меньше ответственности, и попросил перевести его на менее ответственную должность. Что и было сделано.

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