Прокурор требует реальный тюремный срок для обвиняемого в сексуальных преступлениях Мартина Халлика

Судебный процесс по делу Халлика объявлен закрытым с целью защиты личной жизни пострадавшей.
Как сообщила прокуратура, прокурор Татьяна Тамм требует признать ХАллика виновным и назначить ему реальный тюремный срок.
Адвокат подсудимого Оливер Няэс настаивает на полном оправдании и утверждает, что произошедшее не является изнасилованием. Няэс сказал Eesti Ekspress в конце мая, что речь шла об офисной романтике.
Сам Халлик также отрицает свою вину.
Мартину Халлику предъявлено обвинение по двум эпизодам по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает понуждение к половому сношению или к иному деянию сексуального характера с использованием зависимости потерпевшего от виновного (§ 143).
Тартуский университет в прошлом году со дня уволил Халлика с должности директора библиотеки.
Предполагаемая жертва Халлика сказала, что у нее не было с руководителем интимных отношений по обоюдному согласию. "Для меня он был непосредственным начальником, и у нас были рабочие отношения", — сказала женщина.
Однако ходят слухи, что женщину и Халлика связывали ”долгосрочные двусторонние обоюдные отношения” и что она просто хочет отомстить ему за разрыв. Сама потерпевшая категорически эти утверждения отрицает.
Ее адвокат Мария Мяги-Рохтметс признает, что перед судом стоит сложная задача. Поскольку предъявление доказательств затруднено, то Халлик может избежать наказания. В случае же обвинительного приговора его может ждать до трех лет лишения свободы.
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