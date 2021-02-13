Прокурор требует 14 лет лишения свободы для виновника ДТП на Сааремаа, унесшего жизни трех человек

Андреса Рейнарта обвиняют в том, что в январе прошлого года он в нетрезвом виде совершил автомобильную аварию, в которой погибли три человека, в том числе ребенок.

11 января 34-летний Андрес Рейнарт пытался уйти на своем автомобиле Audi от пытавшейся его остановить полиции. Машина двигалась на скорости 138 км/ч. В ходе погони автомобиль Рейнарта врезался в Volvo.

В результате столкновения погибли находившиеся в Volvo маленький ребенок и две женщины (27 и 58 лет). Еще одну женщину (37) доставили с тяжелыми травмами в больницу. По данным полиции, за рулем Рейнарт был в состоянии опьянения.

На суде прокурор сказал, что управляя в нетрезвом виде на безумной скорости в зоне встречного движения, обвиняемый создал цепочку событий, ход и последствия которых он не мог контролировать. Тем самым, по словам прокурора, Рейнарт косвенно осознавал, что подвергает опасности других участников дорожного движения, в том числе гибели.

По словам прокурора, во время движения на протяжении десятков километров подсудимый не предпринял никаких шагов, чтобы уменьшить риск последствий. Напротив, он ехал по встречной полосе, увеличивая скорость.

Амур сравнил ситуацию с террористами — если они убивают случайных людей на улице, они все равно несут ответственность за убийство.

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