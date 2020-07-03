Прокурор считает, что Халилову надо найти себе защиту получше. Индрек Пыдер отстранен от дела

Индрек Пыдер отсидел 4 года за взяточничество будучи сотрудником КаПо. Потом он открыл в 2016 году юридическое бюро Asis Consult OÜ. Контора предлагает услуги инкассо, бизнес-консультирования и юридические услуги в сферах гражданского права, административного права и уголовного права.

20 июня вечером Пыдер получил звонок с предложением защищать в суде Ису Халилова, которого подозревают в том, что он при езде в 200 км/ч спровоцировал ДТП, унесшего жизни двух людей. Пыдер согласился, но сразу же сообщил, что его могут отстранить от процесса, что как раз и произошло 2 июля.

Окружной прокурор Диана Хелила привела в качестве предлога для отстранения Пыдера тот факт, что он — не адвокат, а всего лишь юрист. Это позволило ей задать вопрос, достаточно ли Пыдер компетентен, чтобы защищать Халилова, хотя закон позволяет юристу это делать.

"Здесь важно не только то, что правовые знания адвоката проверены путем экзамена в адвокатуру, а еще и то, что за действием адвоката можно установить надзор, а у производственного органа есть возможность при необходимости обратиться Эстонскую адвокатуру", — пояснила прокурор и добавила, что это никак не ограничивает возможности Халилова получить хорошую правовую помощь.

Хелила подчеркнула, что адвокат должен быть честным и нравственным, а в адвокатуру не берут людей, наказанных в уголовном порядке за сознательно совершенное преступление.

Пыдер: Халилов превысил скорость, но намного меньше



Сам Пыдер считает, что стал для прокуратуры неудобным оппонентом, поставив под вопрос вину Халилова в ДТП. Он по-прежнему утверждает, что причиной ДТП был маневр водителя Volvo Олега Ш., когда он перестроился перед BMW Халилова из второго в третий ряд.

Якобы один свидетель видел в зеркало, как за ним Volvo начал перестраиваться, а уже потом последовали остальные события трагического ДТП. Пыдер утверждает, что водитель Volvo не убедился в безопасности маневра и не показал сигнал поворота.

Если Volvo действительно резко выехал перед BMW, то Халилов может и не быть виновником ДТП. Пыдер подчеркивает, что вопрос состоит не в том, кто спровоцировал аварию, а в том, чье игнорирование правил дорожного движения привело к таким трагическим последствиям. Он также обнаружил, что Volvo вообще не имел право участвовать в дорожном движении, так как автомобиль не прошел техосмотр.