03.07.2020, 14:00

Прокурор считает, что Халилову надо найти себе защиту получше. Индрек Пыдер отстранен от дела


Сулев Ведлер
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Прокурор считает, что Халилову надо найти себе защиту получше. Индрек Пыдер отстранен от дела
Foto: Karli Saul, Rauno Volmar

Окружной прокурор Диана Хелила в четверг отстранила от дела Исы Халилова, возможного виновника трагического ДТП на Лаагна теэ, его защитника Индрека Пыдера. Она подчеркнула, что Халилову нужна защита получше — адвокат, а не просто юрист.

Индрек Пыдер отсидел 4 года за взяточничество будучи сотрудником КаПо. Потом он открыл в 2016 году юридическое бюро Asis Consult OÜ. Контора предлагает услуги инкассо, бизнес-консультирования и юридические услуги в сферах гражданского права, административного права и уголовного права.

20 июня вечером Пыдер получил звонок с предложением защищать в суде Ису Халилова, которого подозревают в том, что он при езде в 200 км/ч спровоцировал ДТП, унесшего жизни двух людей. Пыдер согласился, но сразу же сообщил, что его могут отстранить от процесса, что как раз и произошло 2 июля.

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Окружной прокурор Диана Хелила привела в качестве предлога для отстранения Пыдера тот факт, что он — не адвокат, а всего лишь юрист. Это позволило ей задать вопрос, достаточно ли Пыдер компетентен, чтобы защищать Халилова, хотя закон позволяет юристу это делать.

"Здесь важно не только то, что правовые знания адвоката проверены путем экзамена в адвокатуру, а еще и то, что за действием адвоката можно установить надзор, а у производственного органа есть возможность при необходимости обратиться Эстонскую адвокатуру", — пояснила прокурор и добавила, что это никак не ограничивает возможности Халилова получить хорошую правовую помощь.

Хелила подчеркнула, что адвокат должен быть честным и нравственным, а в адвокатуру не берут людей, наказанных в уголовном порядке за сознательно совершенное преступление.

Пыдер: Халилов превысил скорость, но намного меньше


Сам Пыдер считает, что стал для прокуратуры неудобным оппонентом, поставив под вопрос вину Халилова в ДТП. Он по-прежнему утверждает, что причиной ДТП был маневр водителя Volvo Олега Ш., когда он перестроился перед BMW Халилова из второго в третий ряд.

Якобы один свидетель видел в зеркало, как за ним Volvo начал перестраиваться, а уже потом последовали остальные события трагического ДТП. Пыдер утверждает, что водитель Volvo не убедился в безопасности маневра и не показал сигнал поворота.

Если Volvo действительно резко выехал перед BMW, то Халилов может и не быть виновником ДТП. Пыдер подчеркивает, что вопрос состоит не в том, кто спровоцировал аварию, а в том, чье игнорирование правил дорожного движения привело к таким трагическим последствиям. Он также обнаружил, что Volvo вообще не имел право участвовать в дорожном движении, так как автомобиль не прошел техосмотр.

По мнению юриста, Халилова можно обвинять лишь в превышении скорости, а это проступок, а не преступление. То, что у водителя отсутствовали права, не имеет значение для обвинения в смерти двух человек, считает он.

Насколько Халилов превысил скорость? Прокурор сообщила суду, что первичная судебная экспертиза показала следующее: скорость BMW в момент столкновения с Volvo составляла примерно 200 км/ч. Пыдер не согласен, он утверждает, что Халилов действительно превысил скорость, но ехал со скоростью 120-130 км/ч. Также юрист утверждает, что его клиента незаконно арестовали.

Уличная гонка и стрельба из окна автомобиля


На судью же больше подействовали слова прокуратуры о том, что Халилов был замечен за агрессивным стилем вождения еще до ДТП. Кроме того, в тот день в Таллинне как будто бы проходила уличная гонка, ведь белый BMW гнал по Лаагна теэ не один, перед ним на высокой скорости передвигался желтый Chevrolet Camaro (половина машины была в третьем ряду, половина — во втором), а на хвосте у BMW несся Ford Mustang.

Автомобили ехали быстрее других участников движения, обгоняя их с левой и с правой стороны. У моста Хярма BMW Халилова нагнал Chevrolet Camaro и машины прибавили скорость. Полиция обнаружила на записях с камер наблюдения, что агрессивный стиль вождения машины начали еще у Старого города, проехав через Пярнуское шоссе к центру Viru, затем на улицу Пронкси и оттуда уже на Лаагна теэ.

Прокурор подчеркнул, что у Халилова есть действующее уголовное наказание (ударил бывшего одноклассника ногой в лицо), в его машине нашли похожий на оружие предмет, а на его странице в Facebook есть видео, как он стреляет из окна во время езды. Пыдер возражает, что оружие игрушечное, а видео снято в Риге и не имеет к инциденту в Таллинне никакого отношения.

Увещевания юриста не подействовали. Судья Алари Мёлдре постановил заключить Халилова на два месяца под стражу, хотя Пыдер предлагал возможность домашнего ареста под наблюдением.

Теперь прокурор отстранила Пыдера от дела, а сидящему в Таллиннской тюрьме Исе Халилову придется найти себе новую защиту.

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