Прокурор Псковской области: контрабандиста с детской порнографией в телефоне пыталась завербовать эстонская разведка

”Они очень четко мониторят, что происходит на нашей территории. Один житель нашей области, который занимался контрабандой, попал в поле зрения их спецслужб, — сообщил Сергей Белов. — Его вели. Он въехал на территорию Эстонии. Там решал какие-то свои противоправные дела. Они, контролируя его на своей территории, дали возможность выехать обратно на границу. И точно зная, что у него автомобиль с перебитыми номерами, начали проводить проверку. Установили официально это. Зная его психологический потрет, устроили игру в доброго и злого следователя. Он решил им дать денег, чтобы выпустили, сто евро. Взяли его на этой сумме. Стали привлекать к ответственности. Изъяли у него три телефона и ноутбук, сразу сняли с них информацию. Оказалось, что у него есть детская порнография. Стали на этом вербовать. Хотели от него получить информацию об охране нашей границы.

Пскович, отпущенный эстонцами под подписку о невыезде, вернулся домой через Беларусь. По возвращении он отправился в правоохранительные органы, рассказав, что с ним случилось”.

По словам прокурора, соседи ведут иногда ”недружественную политику” по отношению к России.