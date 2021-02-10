10.02.2021, 19:56

Прокурор: нападение на Талвинга не связано с его деятельностью в научном совете

 (1)
EST 2
Peep Talving
Peep TalvingFoto: Priit Simson

По словам окружного прокурора Пыхьяской окружной прокуратура Дианы Хелила, нападение на главного врача Севро-Эстонской региональной больницы Пеэпа Талвинга не было связано с его деятельностью в научном совете.

Хелила сказала ”Актуальной камере”, что Тоомас Эрм Вилсон признал себя виновным и раскаялся, а также пошел на согласительное производство, передает ERR.

При этом он не смог объяснить мотивы своего деяния, однако, по оценке прокуратуры, оно не было связано с деятельностью Талвинга в научном совете.

Как мы писали ранее, Тоомас Эрм Вилсон, находившийся в розыске по подозрению в нападении на главврача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) профессора Пеэпа Талвинга, сегодня утром сам пришел и сдался полиции.

Читайте также:

Более подробно о нападении на Талвинга читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: