Прокурор: нападение на Талвинга не связано с его деятельностью в научном совете

Хелила сказала ”Актуальной камере”, что Тоомас Эрм Вилсон признал себя виновным и раскаялся, а также пошел на согласительное производство, передает ERR.
При этом он не смог объяснить мотивы своего деяния, однако, по оценке прокуратуры, оно не было связано с деятельностью Талвинга в научном совете.
Как мы писали ранее, Тоомас Эрм Вилсон, находившийся в розыске по подозрению в нападении на главврача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) профессора Пеэпа Талвинга, сегодня утром сам пришел и сдался полиции.
Более подробно о нападении на Талвинга читайте ЗДЕСЬ.
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