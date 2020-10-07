Прокуратура сожалеет, что плохо разъяснила решение не наказывать политика, который избил человека и помочился на него

В начале года в ходе ссоры член Вильяндиского горсобрания от партии Isamaa Вальтер Ваха (30) избил человека и помочился на него. В сентябре Ваха избежал уголовного дела — все закончилось опортунитетом. Также не было у поступка Ваха политических последствий.

Пострадавший и его адвокат предполагали, что дело будет передано в суд, а его закрыли и Ваха просто должен перечислить в доход государства 500 евро. ”Опортунитет нас абсолютно не устраивает. Мы намерены его оспорить”, — говорит адвокат.

Эстонская прокуратура после публикации статьи написала в Twitter, что хотя опортунитет не требует согласия пострадавшего, но прокуратура должна была объяснить ему свое решение.

"Мы общались с представителем пострадавшего и сообщили о завершении производства, но этого оказалось мало и мы могли бы лучше разъяснить мотивы решения", — пишет прокуратура в соцсетях.

Пресс-секретарь Пыхьяской прокуратуры Марие Аава сообщила Delfi, что адвокат пострадавшего изъявил желание ознакомиться с постановлением о завершении уголовного производства. Прокурор в ближайшее время направит свои объяснения пострадавшему в письменной форме.

Подробнее об инциденте читайте здесь.

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