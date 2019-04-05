Прокуратура собирается лишить Калева Калло депутатской неприкосновенности

"Поскольку теперь известно, что Калев Калло не отказался от своего депутатского мандата, прокуратура проведет необходимые действия для продолжения разбирательства", — цитирует в пятницу, 5 апреля, портал новостей вещания пресс-секретаря Госпрокуратуры Олю Кивистик.

Если парламент решит не лишать Калева Калло депутатской прикосновенности, то уголовное производство против него будет приостановлено, но есть вероятность, что оно будет продолжено после истечения срока полномочий члена Рийгикогу.

Для лишения неприкосновенности необходимо согласие большинства членов Рийгикогу.