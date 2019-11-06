Прокуратура скрывала слежку за вице-мэром Тарту и вновь проиграла в суде

Предварительное заседание по делу Семиларски состоялось в октябре, вступительное заседание будет в январе. Семиларски прокуратура обвиняет в нарушении ограничения на осуществление действий в особо крупном размере. Сначала прокуратура подозревала Семиларски и в получении взятки, но до обвинения это не дошло.
Согласно подозрению, Семиларски принимал участие в приятии решений по вопросам, связанным с его личными экономическими интересами.
В мае суд постановил, что прокуратура обязана в полном объеме разгласить разрешение на слежку Семлиарски и его адвокату. Прокурор по особым делам Лыунаской прокуратуры Маргус Гросс тут же запустил подобную судебную тяжбу. На сегодняшний день Гросс был отстранен от дела Семиларски из-за конфликта интересов.
Сегодня суд постановил, что прокуратура не имеет оснований для того, чтобы скрывать разрешение на слежку.
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