06.11.2019, 16:00

Прокуратура скрывала слежку за вице-мэром Тарту и вновь проиграла в суде


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Valvo Semilarski kohtuistung
Valvo Semilarski kohtuistungFoto: Argo Ingver

Прокуратура уже больше года скрывает разрешение на слежку за бывшим вице-мэром Тарту Валво Семиларски и вновь проиграла в Тартуском окружном суде. Суд постановил, что у прокуратуры отсутствуют основания, чтобы скрывать разрешение на слежку.

Предварительное заседание по делу Семиларски состоялось в октябре, вступительное заседание будет в январе. Семиларски прокуратура обвиняет в нарушении ограничения на осуществление действий в особо крупном размере. Сначала прокуратура подозревала Семиларски и в получении взятки, но до обвинения это не дошло.

Согласно подозрению, Семиларски принимал участие в приятии решений по вопросам, связанным с его личными экономическими интересами.

В мае суд постановил, что прокуратура обязана в полном объеме разгласить разрешение на слежку Семлиарски и его адвокату. Прокурор по особым делам Лыунаской прокуратуры Маргус Гросс тут же запустил подобную судебную тяжбу. На сегодняшний день Гросс был отстранен от дела Семиларски из-за конфликта интересов.

Сегодня суд постановил, что прокуратура не имеет оснований для того, чтобы скрывать разрешение на слежку.

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