Прокуратура скрывала слежку за вице-мэром Тарту и вновь проиграла в суде

Предварительное заседание по делу Семиларски состоялось в октябре, вступительное заседание будет в январе. Семиларски прокуратура обвиняет в нарушении ограничения на осуществление действий в особо крупном размере. Сначала прокуратура подозревала Семиларски и в получении взятки, но до обвинения это не дошло.

Согласно подозрению, Семиларски принимал участие в приятии решений по вопросам, связанным с его личными экономическими интересами.

В мае суд постановил, что прокуратура обязана в полном объеме разгласить разрешение на слежку Семлиарски и его адвокату. Прокурор по особым делам Лыунаской прокуратуры Маргус Гросс тут же запустил подобную судебную тяжбу. На сегодняшний день Гросс был отстранен от дела Семиларски из-за конфликта интересов.

Сегодня суд постановил, что прокуратура не имеет оснований для того, чтобы скрывать разрешение на слежку.