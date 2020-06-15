Прокуратура предъявила подозрение профессору ТТУ

В середине мая полиция обыскала кабинет работника Института Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета и назвала его подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве с льготами, пишет Eesti Päevaleht.
13 мая в главном здании Таллиннского технического университета в Мустамяэ следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры предъявили подозрение одному работнику Института Рагнара Нурксе, обыскали в его присутствии его кабинет и допросили его. По сведениям Eesti Päevaleht, речь идет о профессоре электронного управления Роберте Криммере.
Подозрение предъявили в рамках расследующего мошенничество с льготами уголовного дела, которое было начато после опубликованной 22 августа прошлого года в Postimees статьи. Журналисты тогда писали, опираясь на доказательства информатора Кигана Макбрайда, что в носившем название OpenGovIntelligence (OGI) европейском проекте около трети проектных денег, то есть примерно 86 000 евро, выплатили в качестве зарплаты не связанным с проектом ученым. На скрытых записях Макбрайда причастные к делу лица выглядели объясняющими, что деньги откладывают для того, чтобы институт мог содержать всех своих работников. Криммер отвечал за проект OGI и назначал, кому выплачиваются европейские деньги.
Руководящий следствием окружной прокурор Марек Соомаа сказал, что цель подозрения в том, чтобы выяснить, использовали ли деньги Еврокомиссии по назначению. "Мы допросили свидетелей и в рамках международного сотрудничества пообщались с разными странами. К настоящему моменту собрано достаточно доказательств, чтобы предъявить первичное подозрение", — сказал Соомаа.
С внутренним аудитом ТТУ, который в сентябре объявил использование денег законным, прокуратура соглашаться не спешит. Подозрение прокуратуры сейчас охватывает зарплату шести ученых. Изначальная статья тоже писала о неправильной выплате проектных денег шести ученым.
Расследуется трудовой вклад людей и выплаты зарплаты в 2016-2019 годах. Уголовное делопроизводство начали по статье о мошенничестве с льготами. Подозрение предъявлено только руководителю проекта, сам университет законы привлечь к ответственности не позволяют.
"На самом деле предъявление подозрения планировалось уже раньше, но из-за чрезвычайного положения мы отложили следственные действия", — добавил прокурор. Решение, последуют ли за подозрением обвинение и судебное дело, выяснится не позднее конца года.
Профессор Роберт Криммер попросил у Eesti Päevaleht вопросы в письменном виде, но не ответил на них. "Я всегда действовал в лучших интересах университета, своей команды и проектов. Я уверен, что в ближайшем будущем это недоразумение разрешится", — был он немногословен.
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым
«Шахтер» с трудом победил «Колос». Спас гениальный ассист Марлоса
Женщина заявила, что ее трое суток избивали палками в клинике
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим