Прокуратура предъявила обвинение в коррупции бывшему советнику экс-министра Ярвика

Согласно обвинению, Урмас Арумяэ давал советы по юридическим вопросам министру сельской жизни, будучи в то же самое время адвокатом подозреваемых в уголовном деле, по котором потерпевшим выступает Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), входящий в сферу ответственности Министерства сельской жизни.

PRIA требовал вернуть с клиентов Арумяэ 1,1 млн евро за мошенничество с европособиями.

По оценке прокуратуры, Арумяэ должен был знать об экономических интересах своих клиентов и их желании не возвращать назад пособия, что могло бы повлиять на его решения в качестве советника министра.

Прокуратура предъявила обвинение в нарушении ограничения на совершение действия, установленного в Законе о борьбе с коррупцией, в особо крупном размере, то есть более чем 400 000 евро.